العالم اليوم - فيديو.. إسرائيل تستهدف 3 قاذفات صواريخ في إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يونيو 2025 10:22 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، قصف 3 قاذفات صواريخ في إيران كانت جاهزة للإطلاق.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القاذفات كانت جاهزة لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

كما أشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف أيضا القائد العسكري الذي خطط لتنفيذ عمليات الإطلاق.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن إيران واصلت هجماتها الصاروخية على إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار مجددا في وقت مبكر من صباح الجمعة في الجزء الجنوبي من البلاد.

كما أشار الجيش إلى أن دفاعاته الجوية نجحت في اعتراض سلسلة من الهجمات بالمسيرات التي أطلقتها إيران.

وخلفت الضربات الإسرائيلية على إيران 224 قتيلا على الأقل منذ 13 يونيو، بحسب حصيلة رسمية، فيما قتل 25 شخصا في إسرائيل بسبب سقوط الصواريخ والمسيرات الإيرانية، وفق الحكومة.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تطورًا نوعيًا وخطيرًا في طبيعة الصراع القائم منذ سنوات بين إسرائيل وإيران، حيث انتقل الطرفان من "حرب الظل" التي كانت تعتمد على الضربات السيبرانية، والاغتيالات، والضربات الجوية المحدودة، إلى مواجهة عسكرية شبه مباشرة بدأت في 13 يونيو، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى في كلا الجانبين.

وترى إسرائيل في البرنامج النووي الإيراني تهديدًا وجوديًا، وتسعى لمنع طهران من امتلاك قدرات نووية، سواء عبر العقوبات أو العمليات العسكرية الاستخباراتية.