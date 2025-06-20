العالم اليوم - تعيين رئيس جديد لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني

انتم الان تتابعون خبر تعيين رئيس جديد لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يونيو 2025 04:25 صباحاً - عيّنت إيران، الخميس، رئيسا جديدا لجهاز استخبارات الحرس الثوري، وفق ما أوردت وكالة الأنباء المحلية "إرنا"، بعد مقتل الرئيس السابق للجهاز بضربة إسرائيلية في الأسبوع الماضي.

وذكرت "إرنا" أن قائد الحرس الثوري محمد باكبور عيّن العميد مجيد خادمي رئيسا جديدا لجهاز استخبارات الحرس الثوري.

يخلف خادمي في المنصب محمد كاظمي الذي قُتل مع ضابطين آخرين هما حسن محقق ومحسن باقري بضربة إسرائيلية الأحد.

وباكبور عيّن مؤخرا قائدا للحرس الثوري بعد مقتل سلفه حسين سلامي بضربة إسرائيلية في 13 يونيو.

وقال باكبور: "خلال السنوات التي قاد فيها قادتنا كاظمي ومحقق الاستخبارات في الحرس الثوري، شهدنا نموا كبيرا في كل جوانب الاستخبارات داخل الحرس الثوري".

وبدأت إسرائيل الجمعة هجوما مباغتا على إيران، مشيرة إلى أنّ هجماتها تهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي. وتنفي طهران أن تكون تسعى لتطوير سلاح ذري.

وقتلت إسرائيل عددا من أبرز المسؤولين الإيرانيين، ما استدعى هجوما إيرانيا مضادا أصابت إحدى ضرباته الخميس مستشفى إسرائيليا.

وبعيد تعيين المرشد الإيراني علي خامنئي باكبور قائدا جديدا للحرس الثوري توعّد الأخير بـ"فتح أبواب الجحيم" ردا على الهجمات الإسرائيلية.