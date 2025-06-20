بيسكوف: مشاركة الولايات المتحدة في الهجمات على إيران ستعقد الأوضاع في المنطقة

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أحمد جودة - القاهرة - حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من أن أي ضربة أمريكية محتملة ضد منشآت في إيران ستؤدي إلى مزيد من التصعيد وستعقد الأوضاع في المنطقة أكثر من ذي قبل.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة RT: "لا نرغب في تصور هذا السيناريو. موسكو تعتبر هذه خطوة خاطئة، وهي خطوة قادرة بل حتما ستؤدي إلى تصعيد إضافي. تصعيد كبير، وسيتعقد الوضع في المنطقة أكثر".

وأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمتلك صورة كاملة عن تطورات الهجمات الإسرائيلية على إيران، وأضاف في المقابلة نفسها معلقا على الصراع: "الرئيس بوتين هو أحد القلائل من بين الرؤساء الذين أجروا اتصالات هاتفية بعد اندلاع هذه الحرب مع رئيس وزراء إسرائيل، ورئيس إيران، والرئيس الأمريكي، ورئيس تركيا، ورئيس الإمارات العربية المتحدة. إنه يمتلك الصورة كاملة".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن روسيا تستند إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول عدم رغبتهم في امتلاك أسلحة نووية.

وفي رده على سؤال حول تقييم الكرملين لاحتمال تصعيد نووي في الشرق الأوسط، لفت بيسكوف إلى أن موسكو لا تعرف القدرات التي يمتلكها الجانب الإسرائيلي، وقال: "ننطلق من أن القيادة الإسرائيلية أكدت مرارا، بما في ذلك على أعلى المستويات، عدم رغبتها في امتلاك أسلحة نووية".

وأكد المتحدث الرئاسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمتلك القدرة على تقديم خدمات وساطة لتسوية الصراع بين إسرائيل وإيران في حال طلبت الأطراف ذلك.

وختم بالقول: "بفضل علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، يمتلك بوتين إمكانيات لتقديم خدمات الوساطة إذا ما تطلب الأمر من أطراف النزاع. حاليا هناك طرفان في الصراع: إسرائيل وإيران