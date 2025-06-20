نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيسكوف: بوتين يحافظ على اتصالات مع إيران وإسرائيل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يحافظ على التحاور مع كل من إيران وإسرائيل، وهو أحد القادة القلائل الذين أجروا اتصالات هاتفية مع أطراف النزاع.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة RT: "الرئيس بوتين يشارك في حوار، وبينما لدينا علاقات شراكة استراتيجية مع إيران، فإننا أيضا لدينا علاقات عمل وثقة كافية مع إسرائيل. والرئيس بوتين هو أحد القلائل من بين الرؤساء الذين أجروا اتصالات هاتفية بعد بداية هذه الحرب مع رئيس وزراء إسرائيل، ورئيس إيران، والرئيس الأمريكي، ورئيس تركيا، ورئيس الإمارات العربية المتحدة".

وأكد بيسكوف أن روسيا على علم بتقارير الاستخبارات الأمريكية التي تفيد بأن الولايات المتحدة لا تمتلك أدلة على امتلاك إيران لأسلحة نووية.

وفي رده على سؤال حول تقييم الكرملين لاحتمال تصعيد نووي في الشرق الأوسط، أشار بيسكوف إلى أن موسكو لا تعرف القدرات التي يمتلكها الجانب الإسرائيلي. وأضاف أن روسيا تستند في موقفها إلى تصريحات القيادة الإسرائيلية المتكررة بعدم رغبتها في امتلاك أسلحة نووية.

وقال بيسكوف: "نحن نعلم أيضا، على سبيل المثال، أن الاستخبارات الأمريكية اعترفت بعدم امتلاكها أي أدلة على وجود أسلحة نووية لدى إيران. ونعلم أيضا أن عملية تخصيب اليورانيوم بأكملها جرت تحت الرقابة الصارمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه هي الحقائق التي يمكننا التعامل معها