العالم اليوم - قائد سابق للحرس الثوري: المواد المخصبة نقلت إلى أماكن آمنة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يونيو 2025 12:24 صباحاً - قال القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، الخميس، إن جميع المواد المخصبة "نقلت إلى أماكن آمنة".

ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء عن رضائي، الذي يشغل حاليا عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران: "لم نستخدم بعد كامل أسلحتنا".

وأضاف: "كما لم نستخدم بعد لا مضيق هرمز ولا النفط ولا القوة البحرية ولا قدرات أصدقائنا".

وتابع: "نحن الآن في وضع جيد للغاية. إن فقدان قادة رفيعي المستوى من القوات المسلحة لم يُحدث أي تغيير في القيادة".

وأكد رضائي: "سنواصل اللعب حتى نتأكد من أن خصمنا سيندم على ما فعله. سنواصل معاقبته".

وأبرز القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني: "استخدمنا حتى الآن أقل من 30 في المئة من قدراتنا العسكرية".

كما أشار إلى أن أحد أسباب "تصعيدنا التدريجي للعمليات هو إتاحة الفرصة للناس لمغادرة المنطقة".