العالم اليوم - انفجار يستهدف مقر السفير النرويجي في إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يونيو 2025 12:24 صباحاً - أفادت وزارة الخارجية النرويجية، مساء الخميس، بوقوع انفجار في تل أبيب استهدف مقر السفير النرويجي في إسرائيل.

وذكرت الخارجية النرويجية: "نحن على اتصال بالسفارة في إسرائيل ولم يصب أي من الموظفين". وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه "تم إلقاء قنبلة يدوية على منزل السفير النرويجي في إسرائيل، مما تسبب في أضرار بالممتلكات". ولم تتوفر بعد تفاصيل أوفى بشأن الحادث.

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