نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالميراس يتفوق على الأهلي بثنائية نظيفة في مونديال الأندية ويشعل سباق المجموعة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الخسارة الأولى للأهلي في البطولة تقرب بالميراس من التأهل

حقق فريق بالميراس البرازيلي فوزًا ثمينًا على نظيره الأهلي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأميركية.

هدف عكسي وآخر برازيلي يحسما المواجهة

جاء هدف التقدم الأول لصالح بالميراس في الدقيقة 49 من الشوط الإضافي الأول، بعدما سجل لاعب الأهلي وسام أبو علي بالخطأ في مرماه، قبل أن يعزز خوسيه لوبيز النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 59، مؤكدًا أفضلية الفريق البرازيلي في اللقاء.

توقف المباراة بسبب العواصف الجوية

شهدت المباراة توقفًا مؤقتًا نتيجة سوء الأحوال الجوية، حيث اضطر المذيع الداخلي لملعب "ميتلايف" إلى مطالبة الجماهير بمغادرة المدرجات حفاظًا على سلامتهم، بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم بالميراس بهدفين دون رد، واستؤنفت المباراة بعد تحسن الأحوال الجوية.

ترتيب المجموعة: بالميراس في الصدارة والأهلي في موقف صعب

بهذا الفوز، رفع بالميراس رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة في المركز الثالث، ما يقلّص حظوظه في بلوغ الدور التالي.

وكان الأهلي قد تعادل في مباراته الأولى دون أهداف أمام إنتر ميامي الأميركي، في حين خرج بالميراس أيضًا بتعادل سلبي أمام بورتو البرتغالي في الجولة ذاتها.

مواجهة حاسمة قادمة أمام بورتو

يتعين على الأهلي المصري الفوز في مباراته المقبلة أمام بورتو، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء، إذا ما أراد الإبقاء على آماله في التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.