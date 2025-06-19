ترامب يلوّح بقرار قريب بشأن إيران ويؤكد: مستعدون للتفاوض ولكن بشروط صارمة

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أحمد جودة - القاهرة - موقف ترامب من إيران: لا مفاجآت ولكن الفرص قائمة

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إيران "ليس مفاجئًا"، مشيرة إلى أن ما يحدث حاليًا يتسق تمامًا مع سياساته المعلنة منذ البداية.

ونقلت عن ترامب قوله في رسالة للصحفيين: "لا ينبغي أن يتفاجأ أحد بموقفي تجاه إيران"، لافتًا إلى وجود احتمال كبير لإجراء مفاوضات مع طهران خلال المستقبل القريب، وأضاف: "سأتخذ قراري بشأن التدخل أو عدمه خلال الأسبوعين القادمين".

فرصة حيوية للتفاوض... لكن بشروط واضحة

أوضحت ليفيت أن الرئيس ترامب يرى أن هناك "فرصة حيوية" للدخول في مفاوضات مباشرة مع إيران، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن وقفًا كاملًا لعمليات تخصيب اليورانيوم ومنع إيران بشكل قاطع من امتلاك السلاح النووي.

الإيرانيون يبدون اهتمامًا بالتفاوض

قالت المتحدثة إن إيران أظهرت اهتمامًا ملحوظًا بالتقارب مع الإدارة الأميركية، حيث أكدت أن "الإيرانيين مهتمون بالقدوم إلى البيت الأبيض"، وأضافت أن المقترح الذي تقدم به المبعوث الخاص ويتكوف كان "واقعيًا ومقبولًا"، ما يعكس استعدادًا أميركيًا لتقديم عروض تفاوضية مدروسة.

القلق النووي يتصاعد: طهران أقرب من أي وقت مضى لامتلاك السلاح النووي

حذرت ليفيت من التطورات الجارية على الصعيد النووي الإيراني، مشيرة إلى أن "إيران اليوم أقرب من أي وقت مضى لامتلاك سلاح نووي"، وهو ما يشكل مصدر قلق رئيسي للولايات المتحدة ودول المنطقة.

ترامب: رئيس للسلام... بالقوة عند الضرورة

اختتمت ليفيت تصريحاتها بالتأكيد على مبدأ ترامب في التعامل مع التحديات الدولية، قائلة: "الرئيس ترامب يسعى للسلام من خلال القوة، ولا يتردد في استخدامها إذا تطلب الأمر ذلك".