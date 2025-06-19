العالم اليوم - توقف مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية بسبب الطقس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 يونيو 2025 09:27 مساءً - توقفت مباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي، التي تجري الخميس، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وطلب المذيع الداخلي بملعب "ميتلايف" من الجماهير مغادرة الملعب بسبب الطقس السيئ، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق البرازيلي بهدفين دون رد.

وتقدم بالميراس بثنائية في مرمى الأهلي عن طريق وسام أبو علي في مرماه وخوسيه لوبيز.

وكانت مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وأولسان الكوري الجنوبي قد تأجل انطلاقها بسبب الطقس السيء، قبل يومين، وهو ما تكرر أمس في مواجهة باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي.