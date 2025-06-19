نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تعلن تفكيك شبكة جواسيس إسرائيلية تشغل طائرات مسيرة في محافظة "تشهارمحال وبختیاري" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة تشهارمحال وبختیاري عن اعتقال أفراد شبكة تابعة لإسرائيل كانت تنشط في تشغيل طائرات مسيرة.

وأوضحت استخبارات الحرس الثوري، في بيان نشر عبر وكالة أنباء "فارس"، أن العملية نفذت بجهود عناصر الاستخبارات في فيلق "قمر بني هاشم" التابع للحرس الثوري، الذين تمكنوا من رصد وتتبع الشبكة واعتقال جميع عناصرها.

ولم يكشف البيان عن جنسية المعتقلين أو الجهة التي تقف خلفهم، كما لم يحدد طبيعة المهام التي كانت تنفذها هذه الطائرات، لكن توقيت الإعلان يأتي في ظل تصاعد الحذر الإيراني من عمليات تجسس وتخريب إسرائيلية باستخدام طائرات دون طيار، خاصة بعد سلسلة هجمات طالت مواقع عسكرية ونووية حساسة في البلاد.

وشهدت إيران في الفترة الأخيرة حالات تسلل طائرات مسيرة مجهولة، بعضها استهدف منشآت حيوية مثل منشأة نطنز النووية، وقواعد عسكرية في أصفهان وطهران، ما دفع أجهزة الاستخبارات الإيرانية إلى تعزيز إجراءات الرصد الجوي والأمن السيبراني المرتبط بالتحكم عن بعد.

ويؤكد المسؤولون في طهران بأن الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يقفان وراء عدد من الهجمات أو محاولات الرصد عبر المسيرات، سواء لأغراض استطلاعية أو تخريبية.

في السياق ذاته، دعت استخبارات الحرس الثوري الإيراني المواطنين في محافظة جهارمحال وبختياري إلى الإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو نشاطات مشبوهة، وذلك عبر التواصل مع مركز استخبارات الحرس الثوري والبسيج على الرقم 114.

وتشكل هذه الدعوة استمرارا لسياسة الاعتماد على "المجتمع اليقظ" التي يتبناها الحرس الثوري، في محاولة لتوسيع شبكة الرصد المجتمعي، في مواجهة التهديدات "غير التقليدية" التي باتت تستخدم تكنولوجيا منخفضة التكلفة وعالية الفعالية، مثل المسيرات التجارية المعدلة

