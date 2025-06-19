نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: تعطيل منشأة "فوردو" الإيرانية أمر ضروري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل لضرب المنشأة النووية الإيرانية "فوردو" لمنع الجمهورية الإسلامية من امتلاك أسلحة نووية، مؤكدا على أن تعطيل المنشأة امر ضروري.

ونقلت قناة "سي بي إس" الأمريكية عن مصادر على دراية بموقف ترامب قولها: "من الضروري تعطيل منشأة فوردو بسبب خطر إمكانية إنتاج أسلحة نووية في فترة زمنية قصيرة نسبيا".

وأوضحت المصادر أن ترامب اطّلع على المخاطر والمكاسب المحتملة لضرب أكثر المنشآت النووية الإيرانية حراسة. ورأيه الحالي -حسب المصادر- هو ضرورة تعطيل المنشأة لأنها قد تنتج أسلحة نووية خلال فترة وجيزة.

وأشارت القناة إلى أن ترامب على علم بالجهود الدبلوماسية الجارية، خاصة الاجتماع المقرر الجمعة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي في سويسرا.

ونقلت القناة عن مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف قوله في جلسة مغلقة إن إيران على وشك امتلاك أسلحة نووية رغم عدم صدور أوامر رسمية من قيادتها بذلك.

وأكد وزير الخارجية الإيراني الخميس إجراء مفاوضات مع الدول الأوروبية في 20 يونيو بجنيف، بمشاركة وزراء خارجية ألمانيا يوهانس فاديفول وفرنسا جان-نويل بارو وبريطانيا ديفيد لامي، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وتنفي إيران أي أبعاد عسكرية لمشروعها النووي. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الأربعاء إن مفتشي الوكالة لم يجدوا أدلة ملموسة على أن إيران تنفذ برنامجا لصنع أسلحة نووية. فيما خلصت أجهزة الاستخبارات الأمريكية -خلافا لتصريحات ترامب والسلطات الإسرائيلية- إلى أن إيران لم تسعَ لامتلاك أسلحة نووية، وفقا لتقرير سابق لقناة "سي إن إن".

وكان السفير البريطاني السابق في أوزبكستان كريج موراي قد صرح لوكالة "نوفوستي" بأن طهران أظهرت صبرا والتزاما بالسلام بشكل غير عادي خلال السنوات الأخيرة رغم أفعال إسرائيل