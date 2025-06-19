المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران: في حال تدخل طرف ثالث في الحرب سنواجهه بلا تردد

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أحمد جودة - القاهرة - حذر المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران من أنه في حال تدخل طرف ثالث في تبادل الضربات بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، فإنهم "سيوجهونه بلا تردد".

وفي التفاصيل، أعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي أن "اجتماعات المجلس تُعقد بانتظام برئاسة رئيس المجلس عقب عدوان العدو".

وأشارت إلى أنه "في الاجتماع الأخير، وأثناء استعراض آخر مستجدات الحرب المفروضة من قبل النظام الصهيوني على إيران، تم التأكيد على أن الرد بالمثل سيستمر حتى معاقبة العدو وتحميله كامل المسؤولية".

ووفقا لإعلان المجلس الأعلى للأمن القومي، "إذا ارتكب العدو الصهيوني أعمالا عدائية من نوع مختلف، فسيُرد عليه بطرق مختلفة تم التخطيط لها مسبقا، وفي حال تدخل طرف ثالث في هذا العدوان، فسيتم التصدي له فورا ووفق خطة محددة".

ويأتي ذلك وسط تقارير عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترب من إصدار أمر بتوجيه ضربات عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، حيث ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأربعاء أن ترامب وافق سرا على خطط هجوم عملياتي، لكنه لم يأمر بتنفيذ الهجوم.

ومنذ تعليماته الخاصة في غرفة العمليات بالبيت الأبيض للجيش، كشف ترامب علنا أن الهجوم هو أحد الخيارات.

وفي تصريح له اليوم، علق الرئيس الأمريكي على تقرير الصحيفة الأمريكية تناولت فيه معلومات عن خطط ترامب بشأن المشاركة في الهجوم على إيران واستهداف أحد أهم مواقعها النووية في منشاة فوردو.

وكتب ترامب في منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "ليس لديكم أي فكرة عن حقيقة أفكاري بشأن إيران".

في حين أكد المرشد الإيراني على خامنئي أمس الأربعاء، أن "الشعب الإيراني لا يستسلم"، محذرا من أن "أي تدخل عسكري من الأمريكيين سيسبب بلا شك أضرارا لا يمكن إصلاحها".