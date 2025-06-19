العالم اليوم - "أصدرت تعليماتي".. نتنياهو يردّ على تصريحات كاتس بشأن خامنئي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 يونيو 2025 07:24 مساءً - ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على تصريحات وزير دفاعه بشأن المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية: "أصدرتُ تعليماتي بأنه لن يتمتع أحد بالحصانة في إيران".

وأضاف: "عدا ذلك، ليس من المناسب أو الضروري إضافة أي شيء.. يجب أن تكون الأفعال أبلغ من الأقوال".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال إنه "لا يمكن استمرار وجود" خامنئي بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

وجاء تصريح كاتس في أعقاب أحدث موجة من الصواريخ الإيرانية التي أصابت مستشفى رئيسيا في إسرائيل، وأسفرت عن إصابة 40 شخصا على الأقل.

وقال كاتس: "ديكتاتور مثل خامنئي، يترأس دولة مثل إيران، ويجعل تدمير إسرائيل مهمته لا يمكن استمرار وجوده".

وأضاف: "تم إصدار أوامر للقوات الإسرائيلية، وهي تعلم أن من أجل تحقيق جميع أهدافها، لا يجب استمرار وجود هذا الرجل مطلقا".