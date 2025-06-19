العالم اليوم - الدفاع المدني في غزة يعلن ارتفاع حصيلة الضربات الإسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 يونيو 2025 07:24 مساءً - أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الضربات الإسرائيلية منذ فجر الخميس إلى أكثر من 76 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، في بيان: "3 قتلى الآن جراء استهداف مجموعة من المواطنين بحي الزيتون شرق مدينة غزة، ما يرفع عدد القتلى إلى 72 جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم"، لافتا إلى أن "21 منهم من منتظري المساعدات".

فيما قالت تقارير محلية إن أحدث حصيلة للقتلى بلغت 84 قتيلا.

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي لفرانس برس بأن قواته أطلقت "عيارات تحذيرية" على "مشبوهين" يقتربون من الجنود في منطقة نتساريم حيث قال الدفاع المدني إن 15 شخصا قتلوا فيما كانوا ينتظرون المساعدات، موضحا أن "لا علم له بإصابة أي أفراد".

وكانت وزارة الصحة التابعة لحماس أعلنت الثلاثاء أن عدد الذين قضوا أثناء انتظارهم للمساعدات منذ 27 مايو ارتفع إلى 397 قتيلا.

وقال بسام أبو شعر (40 عاما) إنه ذهب منذ ساعات الليل الأولى لحجز دور له في المكان للحصول على مساعدات.

وأضاف: "بدأ إطلاق النار علينا منذ الساعة الأولى تقريبا من دبابات وطائرات وقنابل طائرات مسيرة، ثم اشتد".

وبحسب أبو شعر "كان المنظر مرعبا ومخيفا. كان (هناك) قتلى وعدد كبير من المصابين على الأرض".