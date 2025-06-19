نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران تجاه الأراضي الإسرائيلية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "قبل قليل، تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق في جميع أنحاء البلاد عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل.. يُطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وأضاف البيان: "في الوقت الحالي، يعمل سلاح الجو على اعتراض وشن هجمات أينما كان ذلك ضروريًا للقضاء على هذا التهديد.. إن الدفاع ليس محكمًا، وبالتالي يجب الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وأفادت مراسلتنا بأن صافرات الإنذار دوت في حيفا وجنوبها، بالإضافة إلى إنذارات دوت في هضبة الجولان.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "تم إطلاق نحو 15 صاروخا من إيران باتجاه إسرائيل، وقد تم اعتراض معظمها"، فيما واصلت قيادة الجبهة الداخلية تفعيل صافرات الإنذار في بلدات الشمال، بما في ذلك مناطق الجليل، والكرمل، والخليج، وكذلك في الأودية.

وبينت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" أنه حتى هذه اللحظة لم ترد تقارير عن سقوط صواريخ أو وقوع إصابات نتيجة إطلاق الصواريخ من إيران.

وأضافت أن طواقمها تعالج عدة حالات لأشخاص أصيبوا أثناء توجههم إلى المناطق المحصنة، وآخرين يعانون من نوبات هلع.

وصدر عن الجيش الإسرائيلي بيان جديد جاء فيه: "بعد تقييم الوضع، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية أنه يُسمح الآن بمغادرة الأماكن المحمية. يُرجى من الجمهور مواصلة اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

جدير بالذكر أن موقع "Ynet" كان قد أشار إلى أن القصف الإيراني شرد 5110 إسرائيليين تم تسجيلهم لدى الجهات المعنية منذ بدء تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران