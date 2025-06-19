نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس هيئة الرقابة النووية: مفاعل ديمونة أقرب منشأة نووية لإسرائيل من حدود مصر والضبعة الأكثر أمانًا عالميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريحات مهمة ومباشرة، أكد الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن أقرب منشأة نووية إلى مصر هي مفاعل "ديمونة" الإسرائيلي، والذي يقع على مسافة لا تقل عن 80 كيلومترًا من الحدود المصرية، مؤكدًا أن هذا المفاعل لا يمثل خطرًا مباشرًا على الأراضي المصرية في الوقت الحالي.

وخلال لقاء تلفزيوني أجراه مع الإعلامي عوض الغنام عبر شاشة "إكسترا نيوز"، شدد شعبان على أن مفاعل الضبعة النووي الذي يتم إنشاؤه حاليًا في مصر يُعد من الجيل الثالث المطور ويصنّف ضمن الأكثر أمانًا عالميًا، لافتًا إلى أن الهيئة أصدرت تراخيص الموقع والإنشاء، وتقوم بمتابعة يومية لأعمال البناء والتصنيع، من خلال مفتشين مقيمين داخل الموقع، فضلًا عن مطابقة كافة المعدات للمعايير الدولية.

وفي رده على سؤال حول سيناريو انفجار نووي شامل، كما حدث في هيروشيما وناجازاكي، أشار إلى أن مثل هذه الحوادث تتطلب تدخلًا شاملًا من الدولة بكامل أجهزتها، مؤكدًا وجود خطط وطنية متكاملة للتعامل مع الكوارث النووية الكبرى، وذلك ضمن إطار الأمن القومي وسلامة المواطنين.