العالم اليوم - غاب عن مواجهة الهلال.. الريال يعلن نقل مبابي للمستشفى

انتم الان تتابعون خبر غاب عن مواجهة الهلال.. الريال يعلن نقل مبابي للمستشفى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 يونيو 2025 06:24 مساءً - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، نقل مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي إلى المستشفى، حيث يعاني من وعكة صحية.

وأضاف النادي الإسباني في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن اللاعب عانى من التهاب حاد في المعدة والأمعاء، ليتم نقله إلى المستشفى لكي يخضع لفحوصات طبية والبدء في تلقي العلاج اللازم.

وكان مبابي قد غاب عن مباراة الفريق أمس في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وقال الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني للريال، إن مبابي مريض ولم يتمكن من اللحاق بالتشكيل الأساسي.

ويواجه ريال مدريد فريق باتشوكا المكسيكي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة بالبطولة التي تضم أيضا الهلال وريد بول سالزبورغ النمساوي.