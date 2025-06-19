نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: ليس لديكم أي فكرة عن حقيقة موقفي تجاه إيران في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" حول خطته تجاه إيران مع تصاعد المواجهة بين تل أبيب وطهران واحتمال دخول واشنطن عسكريا على الخط.

وعلق الرئيس الأمريكي على تقرير الصحيفة الأمريكية تناولت فيه معلومات عن خطط ترامب بشأن المشاركة في الهجوم على إيران واستهداف أحد أهم مواقعها النووية في منشاة فوردو.

وكتب ترامب في منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "ليس لديكم أي فكرة عن حقيقة أفكاري بشأن إيران".

وفي وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، ذكرت الصحيفة أن الرئيس "وافق على خطة هجوم على إيران".

وأشارت إلى أنه "لم يصدر بعد الأوامر لتنفيذها".

ونقلت الصحيفة عن مساعدي ترامب قوله في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إنه وافق على خطط الهجوم على إيران، لكنه أرجأ إصدار الأمر النهائي لمعرفة ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعون على المداولات