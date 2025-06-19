العالم اليوم - الكرملين: أي هجوم أميركي على إيران قد يشعل حربا إقليمية

انتم الان تتابعون خبر الكرملين: أي هجوم أميركي على إيران قد يشعل حربا إقليمية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 يونيو 2025 05:24 مساءً - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، إنه يتعين على الولايات المتحدة عدم التدخل عسكريا في القتال بين إسرائيل وإيران، في ظل استمرار التكهنات بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يأمر باستهداف المنش ت النووية الإيرانية.

وقال بيسكوف في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي إن تدخل واشنطن قد يؤدي " لدوامة تصعيد" ويتسبب في اندلاع حرب أوسع نطاقا في المنطقة.

وقال الكرملين إن الرئيس فلادمير بوتين تحدث هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جبين بينغ بشأن الوضع في الشرق الأوسط، حيث يدعم الرئيس الصيني قيام بوتين بدور وساطة محتمل، وفق ما عرضت موسكو.

وقال بوتين في حديثه لوكالات إخبارية كبرى إن روسيا لن توقف عملها في محطة بوشهر النووية بإيران، حيث قال إن 600 خبير روسي يعملون هناك. وأضاف بوتين" لن نغادر".

وتدعم موسكو الاستخدام السلمي للطاقة النووية في إيران، ولكنها ترفض امتلاكها للأسلحة النووية.

وحذر مدير عام مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف في سان بطرسبرغ من استهداف بوشهر.

وقال إن الهجوم على المحطة يمكن أن يتسبب في وقوع حادث مماثل لكارثة تشرنوبل 1986.

وأضاف أنه لا يوجد سبب لنقل الخبراء الروس في بوشهر لمكان من، ولكن تم ترحيل عشرات قليلة من إيران.