نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوط الجوية السورية تعلن عن مجموعة إجراءات مع استمرار تعليق رحلاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الخطوط الجوية السورية عن مجموعة إجراءات مع استمرار تعليق رحلاتها عبر مطار دمشق، نتيجة إغلاق الأجواء والممرات الجوية في المنطقة.

أوضحت الخطوط السورية أن استمرار تعليق رحلاتها عبر مطار العاصمة السورية يأتي في إطار حرصها على سلامة المسافرين وضمان استمرارية التشغيل.

وأوضحت في منشور لها عبر منصات التواصل الاجتماعي أنه بدءا من يوم غد الجمعة 20 يونيو، ستتم إعادة جدولة الرحلات الجوية باتجاه عدد من الوجهات الإقليمية والدولية انطلاقًا من مطار حلب الدولي، وفق مواعيد محددة.

وكشفت الخطوط السورية أنها ستبدأ اعتبارا من الليلة بتأمين نقل بري منتظم بين مطاري حلب ودمشق، وذلك تزامنا مع وصول رحلتي الشارقة والكويت إلى مطار حلب.

وأضافت: "سيتم تسيير حافلات لنقل المسافرين بين المطارين (دمشق - حلب) لجميع الرحلات المدرجة، على أن يكون موعد انطلاق الحافلات قبل 8 ساعات ونصف من موعد إقلاع الرحلة.

ونشرت جدول النقل البري التفصيلي مهيبة بالمسافرين متابعة معرفاتها عبر منصاتها الرسمية للحصول على التحديثات أولا بأول