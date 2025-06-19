نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو: جميع الخيارات مطروحة بشأن إيران.. واغتيال خامنئي "لن نناقشه إعلاميًا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" فيما يتعلق بالتعامل مع التهديد الإيراني، مشيرًا إلى أن مناقشة بعض الملفات الحساسة، مثل اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، "لا ينبغي أن تتم عبر وسائل الإعلام".

جاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس 19 يونيو 2025، في تل أبيب، في ظل تصاعد حاد في التوتر بين الجانبين الإسرائيلي والإيراني، بعد موجة من الهجمات المتبادلة التي طالت منشآت عسكرية واستراتيجية.

رئيس وزراء الاحتلال: نواجه تهديدًا وجوديًا ونتصرف وفقًا لمصالحنا الأمنية

أوضح نتنياهو في حديثه أن إسرائيل تجد نفسها في مواجهة ما وصفه بـ "تهديد وجودي حقيقي"، مشددًا على أن حكومته لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم لحماية أمن الدولة ومواطنيها.

وأضاف: "نحن نواجه عدوًا لا يخفي نواياه، وسنتعامل مع الأمر بكل الوسائل الضرورية، في الوقت والمكان الذي نختاره".

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الإفصاح عن طبيعة الإجراءات أو العمليات العسكرية أو الاستخباراتية التي قد تُتخذ مستقبلًا ضد إيران، مؤكدًا أن مناقشة هذه الملفات علنًا "لا يخدم المصلحة الأمنية" لإسرائيل.

تصعيد مستمر بين تل أبيب وطهران.. والسيناريوهات مفتوحة

تأتي تصريحات نتنياهو الأخيرة في أعقاب تبادل الضربات الصاروخية بين إيران وإسرائيل، وتزايد الاتهامات المتبادلة بشن هجمات على منشآت نووية ومراكز قيادة عسكرية.

وأعرب مراقبون عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا التصعيد إلى انفجار إقليمي واسع النطاق في حال استمرار العمليات المتبادلة دون تدخل دولي للتهدئة.

وتتهم إسرائيل إيران بتطوير قدرات نووية وصاروخية تشكل خطرًا مباشرًا على أمنها القومي، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي لأغراض سلمية، وتحت إشراف دولي.

المجتمع الدولي يراقب.. وإسرائيل تلوّح بالتصعيد

تتابع القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تطورات المشهد الإيراني الإسرائيلي بكثير من القلق، وسط دعوات لضبط النفس وتفادي الانزلاق إلى مواجهة عسكرية شاملة في الشرق الأوسط.

وفي ظل غياب مؤشرات على تهدئة فورية، تبقى كل السيناريوهات واردة، خاصة مع التصريحات النارية الصادرة من الجانب الإسرائيلي، والتأكيد الإيراني على الرد على أي تهديدات تستهدف رموزه السيادية أو منشآته الاستراتيجية.