نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤولون إسرائيليون: صواريخ إيران تحت الأرض ويصعب تدميرها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مصادر إسرائيلية رسمية، أن بعض الصواريخ الإيرانية تم تخزينها في مواقع سرية تحت الأرض، مما يجعل تدميرها أكثر صعوبة في حال اندلاع أي مواجهات عسكرية محتملة.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل بثته بعد ظهر اليوم الخميس 19 يونيو 2025، أن هذه المعلومات تأتي وسط تصاعد حدة التوترات بين إيران وإسرائيل في المنطقة.

صواريخ إيرانية في مواقع محصنة ومعززة فوق وتحت الأرض

أوضح المسؤولون الإسرائيليون أن إيران لا تكتفي بتخزين صواريخها في منشآت تحت الأرض فحسب، بل إن هناك أيضًا عددًا كبيرًا منها موضوعًا في مخابئ فوق الأرض، لكنها محصنة بطرق يصعب اختراقها أو استهدافها بدقة.

وتعكس هذه الإجراءات الإيرانية مستوى الاستعدادات المتقدمة التي تتبعها طهران لحماية ترسانتها الصاروخية، والتي تعتبر من أبرز أدواتها الردعية في وجه أي هجوم خارجي محتمل.