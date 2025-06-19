نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كينيا تحذر من استهداف البعثات الدبلوماسية بعد سقوط صاروخ قرب سفارتها في تل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت وزارة الخارجية الكينية، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، إلى ضرورة توخي الحذر وحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية العاملة في إسرائيل، وذلك في أعقاب سقوط صاروخ إيراني على مقربة من مقر سفارتها في منطقة رمات جان بمدينة تل أبيب.

وأكدت الخارجية الكينية في بيان نُقل عن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن "البعثات الدبلوماسية يجب ألا تُمسّ بأي شكل من الأشكال، فهي محمية بموجب القانون الدولي، ويجب إبعادها عن أي صراعات جارية وضمان سلامة العاملين فيها".

السفارات الليتوانية والنمساوية تؤكدان قرب موقع الضربة دون تسجيل أضرار

وفي أعقاب القصف الإيراني، أفادت السفارة الليتوانية لدى إسرائيل أن أحد الصواريخ سقط على بُعد نحو 200 متر فقط من مبنى السفارة في رمات جان، دون أن تُسجّل أضرار مباشرة أو إصابات بين طاقمها.

وفي السياق ذاته، أصدرت السفارة النمساوية، والتي تتخذ من نفس المبنى مقرًا لها، بيانًا مماثلًا أكدت فيه أن الانفجار وقع على مقربة شديدة من مقرها، لكنها لم تتعرض لأضرار تُذكر، مشيرة إلى اتخاذها كافة التدابير الاحترازية لضمان سلامة العاملين.

القصف الإيراني يستهدف وسط إسرائيل ومدنًا رئيسية

وكانت مدن وسط إسرائيل، من بينها تل أبيب ورمات جان وحولون، قد تعرضت، صباح اليوم، لهجمات صاروخية إيرانية غير مسبوقة، شملت مناطق مأهولة بالسكان، إضافة إلى منشآت حيوية أبرزها مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع.

وتأتي هذه الهجمات الإيرانية في إطار الرد على الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت في 13 يونيو الجاري، والتي طالت مواقع عسكرية ومنشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية، أبرزها منشأة "أراك".

قلق دولي من تصاعد الخطر على البعثات الدبلوماسية في إسرائيل

يأتي التحذير الكيني في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية المنتشرة في إسرائيل، وسط استمرار التصعيد العسكري بين طهران وتل أبيب. وتشدد الدول على ضرورة الالتزام باتفاقية فيينا التي تضمن حماية الممثليات الدبلوماسية من أي أضرار ناتجة عن النزاعات المسلحة.

ويحذر مراقبون من أن استمرار استهداف مناطق مكتظة بالسكان والمقار الدبلوماسية، ولو بشكل غير مباشر، قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية أوسع، وربما يدفع بعض الدول إلى تعليق عمل بعثاتها أو سحب دبلوماسييها مؤقتًا حتى تهدأ الأوضاع الأمنية.