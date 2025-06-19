نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: فرق الإنقاذ تعمل في 4 مواقع استُهدفت بصواريخ إيرانية واستمرار القصف على منشآت نووية في إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دوفيرين، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس 19 يونيو 2025، أن فرق الإنقاذ تعمل حاليًا في أربعة مواقع مختلفة داخل إسرائيل أصابتها الصواريخ الإيرانية بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن العمليات تتركز على إنقاذ العالقين وتقديم الرعاية الطبية للمصابين في تلك المواقع.

وأضاف دوفيرين أن أحد المواقع المستهدفة هو مستشفى بمدينة بئر السبع، حيث وقعت إصابات عديدة تم نقلها للعلاج، في حين تُواصل وحدات الجيش والطوارئ العمل في باقي المواقع المتضررة.

تعزيز الدفاعات الجوية وتطوير منظومة الإنذار تحسبًا لهجمات جديدة

وأشار المتحدث العسكري إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على مدار الساعة من أجل تقليل قدرة إيران على إطلاق الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية، من خلال تعزيز المنظومات الدفاعية الجوية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، مشددًا على أن هذه الإجراءات ساهمت بالفعل في الحد من الأضرار.

وفي ذات السياق، ناشد دوفيرين المواطنين بضرورة الالتزام التام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة، مؤكدًا أن الدفاعات الجوية وحدها لا توفر حماية كاملة من خطر الهجمات الصاروخية، ما يفرض على الجميع توخي الحذر.

استمرار الغارات الإسرائيلية واستهداف منشأة أراك النووية

وفي سياق التصعيد العسكري، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية الإسرائيلية واصلت يوم أمس تنفيذ غارات على أهداف إيرانية متعددة، أبرزها قصف منشأة "أراك" النووية، موضحًا أنها ليست منشأة نشطة حاليًا، لكنها كانت قابلة للاستخدام مستقبلًا في إنتاج المواد النووية المخصبة.

وأوضح دوفيرين أن هذه الضربة تأتي في إطار خطة استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى تعطيل القدرات النووية الإيرانية، ومنع طهران من استخدام هذه المنشآت في مشاريعها العسكرية مستقبلًا.

الجيش الإسرائيلي يتعهد بتوسيع العملية العسكرية ضد إيران

وشدد المتحدث العسكري على أن إسرائيل مصممة على مواصلة العمليات العسكرية ضد النظام الإيراني، بهدف القضاء على ما وصفه بـ "التهديد الوجودي" الذي تمثله إيران وبرامجها النووية.

وقال: "نحن ملتزمون بالعمل حتى القضاء الكامل على منظومة إيران النووية بكل مكوناتها، وسنواصل استهداف كل الجبهات التي تمثل تهديدًا لأمننا القومي".