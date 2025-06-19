نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إسرائيل تعترف بأضرار جسيمة في مستشفى سوروكا إثر القصف الإيراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، عن توقف العمل بمستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، وذلك باستثناء استقبال حالات الطوارئ فقط، عقب الأضرار الواسعة التي لحقت به نتيجة القصف الصاروخي الإيراني.

وأكدت المصادر الإسرائيلية أن الهجوم الإيراني المباشر على المستشفى تسبب في وقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية للمرفق الطبي الحيوي، كما أدى إلى إصابة 40 شخصًا تم نقلهم لتلقي العلاج، معظمهم من الطاقم الطبي والمرضى الموجودين داخل المستشفى لحظة الاستهداف.

وسائل إعلام إسرائيلية: تسرب مواد خطرة داخل المستشفى عقب القصف

ذكرت وسائل إعلام عبرية، من بينها صحيفة "معاريف"، أن الصواريخ الإيرانية التي سقطت على مستشفى "سوروكا" في منطقة النقب تسببت في تسرب مواد خطيرة من الطابق العلوي للمبنى، ما دفع الشرطة إلى اتخاذ إجراءات فورية بإجلاء السكان والعاملين من الموقع تحسبًا لأي تطورات إضافية.

وأوضحت الصحيفة أن فرق الطوارئ توجهت إلى الموقع فورًا وبدأت بتنفيذ عمليات مسح وفحص للتأكد من طبيعة المواد المتسربة ومدى خطورتها، في الوقت الذي فرضت فيه الشرطة طوقًا أمنيًا واسعًا في محيط المستشفى.

تهديد إيراني مباشر حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا

في سياق متصل، حذر مساعد الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية، كاظم غريب آبادي، من أن أي تدخل أمريكي عسكري لدعم إسرائيل سيقابل برد قوي من طهران.

وقال آبادي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا"، إن إيران ستضطر لاستخدام جميع أدواتها الدفاعية في حال قامت الولايات المتحدة بشن ضربات عسكرية ضدها، مشيرًا إلى أن طهران ستسعى لتلقين من وصفهم بـ "المعتدين" درسًا لن ينسوه، على حد تعبيره.

تصاعد التوتر الإقليمي وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترًا متصاعدًا، مع استمرار التهديدات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، وتصعيد غير مسبوق في وتيرة الهجمات العسكرية بين الطرفين.

ويرى مراقبون أن استهداف مستشفى سوروكا قد يمثل نقطة تحول في الصراع، كونه يطال منشآت مدنية حساسة في عمق الأراضي الإسرائيلية.

ويحذر محللون من أن دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة بشكل مباشر قد يؤدي إلى انفجار واسع في المنطقة، ويدفع نحو مواجهة شاملة يصعب احتواؤها، خاصة في ظل المؤشرات المتزايدة على رغبة إيران في الرد بقوة على أي دعم عسكري أمريكي لإسرائيل.