نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة أنباء فارس: حديث الإعلام الإسرائيلي عن تحديد مكان المرشد واستهدافه عار عن الصحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وكالة أنباء فارس، نقلًا عن مصدر رسمي، إن «حديث الإعلام الإسرائيلي عن تحديد مكان المرشد الإيراني على خامنئي، واستهدافه عار عن الصحة».

بيان للشعب الإيراني

وأكد المرشد الإيراني، على خامنئي، في بيان تلفزيوني موجه إلى الشعب الإيراني، أن على الأمريكيين أن يدركوا جيدًا أن أي تدخل عسكري سيُقابل دون شك بأضرار لا يمكن تعويضها.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه من المقرر أن يُبث بعد قليل بيان تليفزيوني لـ على خامنئي موجه إلى الشعب الإيراني.

وأشاد قائد الثورة الإسلامية في إيران، اليوم في رسالة تلفزيونية، بسلوك الشعب الإيراني «الرصين، الشجاع، والدقيق في التوقيت» في مواجهة العدوان الأحمق والخبيث الذي شنه العدو الصهيوني، واعتبر ذلك دليلًا على نضج الشعب ورسوخ العقلانية والروح المعنوية في المجتمع الإيراني.

تهديدات سخيفة

وأضاف: «الشعب الإيراني يقف بثبات في وجه الحرب المفروضة، تمامًا كما سيقف بثبات أمام السلام المفروض، ولن يرضخ أبدًا لأي شكل من أشكال الفرض أو الإملاء».

وفي إشارة إلى تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية التي وصفها بـ«التهديدية والسخيفة»، أكد قائد الثورة: «العقلاء الذين يعرفون إيران وشعبها وتاريخها، لا يخاطبون هذا الشعب بلغة التهديد، لأن الشعب الإيراني لا يمكن إخضاعه. وعلى الأمريكيين أن يدركوا جيدًا أن أي تدخل عسكري من جانبهم سيُقابل دون شك بأضرار لا يمكن تعويضها».