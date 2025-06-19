العالم اليوم - ستارمر يضع حكومته في حالة تأهب تحسبا لضربة أميركية على إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 يونيو 2025 12:24 صباحاً - أفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء كير ستارمر أبلغ الحكومة بالبقاء في حال تأهب لاحتمال شنّ واشنطن ضربة ضد إيران.

ويوم الأربعاء، ترأس ستارمر اجتماعا طارئا للجنة لجنة الطوارئ المدنية "كوبرا" في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما إذا كان سينضم إلى الضربات الإسرائيلية ضد إيران.

وجاء الاجتماع رفيع المستوى بعد عودة ستارمر من قمة مجموعة السبع في كندا حيث أكد وغيره من قادة العالم "التزامهم بالسلام والاستقرار".

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء: "ترأس رئيس الوزراء اجتماعا وزاريا للجنة الطوارئ المدنية (كوبرا) بعد ظهر الأربعاء حول الوضع في الشرق الأوسط".

وأضاف أنه "تم إطلاع الوزراء على الجهود المبذولة لدعم المواطنين البريطانيين في المنطقة وحماية الأمن الإقليمي، فضلا عن الجهود الدبلوماسية الجارية".

وكان ستارمر أكد في وقت سابق أن ترامب مهتم بتخفيف التصعيد في الشرق الأوسط، قائلا إنه لم يسمع شيئا من الرئيس الأميركي يشير إلى أن واشنطن مستعدة للتدخل.