نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيناتور أمريكي: نتنياهو ليس رئيسا للولايات المتحدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انتقد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز تأثير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السياسة الخارجية الأمريكية، محذرا من أن واشنطن لا ينبغي أن تنجر إلى حرب محتملة مع إيران.

وقال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: "نتنياهو ليس رئيسا للولايات المتحدة.. لا ينبغي له أن يحدد السياسة الخارجية والعسكرية للولايات المتحدة".

وأضاف على منصة "X": "إذا كان شعب إسرائيل يؤيد قراره بشن حرب على إيران، فهذا شأنهم وحربهم.. لا ينبغي للولايات المتحدة أن تكون جزءا منها".



وقدم ساندرز مشروع قانون يوم الاثنين لمنع استخدام الأموال الفيدرالية في العمل العسكري الأمريكي ضد إيران دون إذن صريح من الكونغرس.

ويتضمن "قانون لا للحرب ضد إيران" استثناء للدفاع عن النفس كما هو منصوص عليه في قانون صلاحيات الحرب والقانون الأمريكي المعمول به.

وانضم أعضاء مجلس الشيوخ بيتر ويلش، وإليزابيث وارن، وجيف ميركلي، وكريس فان هولين، وإد ماركي، وتامي بالدوين، وتينا سميث، إلى ساندرز في صياغة التشريع.



وواصل الرئيس دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إبقاء الباب مفتوحا أمام انضمام الولايات المتحدة إلى هجمات إسرائيل ضد إيران، قائلا "إن صبره مع طهران نفد بالفعل.. ولهذا السبب نفعل ما نفعله".

وتصاعدت التوترات الإقليمية منذ يوم الجمعة عندما شنت إسرائيل غارات جوية على مواقع متعددة في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك منشآت عسكرية ونووية، مما دفع طهران إلى شن ضربات انتقامية