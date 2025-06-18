العالم اليوم - 1100 مقابل 400.. أرقام ترسم مشهد التصعيد بين إيران وإسرائيل

انتم الان تتابعون خبر 1100 مقابل 400.. أرقام ترسم مشهد التصعيد بين إيران وإسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 يونيو 2025 11:17 مساءً - أظهرت المعارك المشتعلة بين إسرائيل وإيران، استخدام الطرفين قوة نارية كبيرة، حيث شكلت الغارات الجوية المكثفة ذراع إسرائيل الطولى في هذه الحرب، فيما ردت إيران بإطلاق مئات الصواريخ، فضلا عن وابل من المسيرات التي استعملها الجانبان.

ووفقا للبيانات الإسرائيلية، فقد أطلقت إيران أكثر من 400 صاروخ باليستي، إلى جانب ما لا يقل عن 1000 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل.

وأسفرت الصواريخ الإيرانية عن مقتل نحو 25 شخصا، وسط تعتيم إسرائيلي عن حجم الدمار في المناطق الحيوية والعسكرية، فيما تم اعتراض قرابة 800 مسيرة إيرانية قبيل اقترابها من الأجواء الإسرائيلية.

وأصيب في هذه الهجمات قرابة 600 شخص، وأجبر نحو 4000 مدني على إخلاء منازلهم المتضررة.

وتشير صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إلى انخفاض وتيرة الهجمات الإيرانية، وذلك بسبب نجاح عمليات الجيش الإسرائيلي الاستباقية، إذ أعلن عن تدمير نحو 40 بالمئة من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية، إضافة إلى استهداف مراكز القيادة والسيطرة التي تنسق الهجمات الجماعية.

أما العمليات الهجومية الإسرائيلية فقد أفاد متحدث عسكري إسرائيلي، الأربعاء، بأن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت مئات الطلعات الجوية قصفت خلالها أكثر من 1100 هدف داخل إيران، منذ بدء الهجمات صباح يوم الجمعة الماضي، شاركت فيها قرابة 200 طائرة حربية من طرازات مختلفة في حين أفادت منظمة حقوقية إيرانية بمقتل ما يقرب من 600 شخص.

كما استخدم جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد طائرات مسيرة صغيرة لتفكيك بعض أنظمة دفاع طهران، مما مكن السرب الجوي من التوغل بشكل أعمق.

ولليوم السادس على التوالي تتواصل الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث شن الخصمين ضربات صاروخية جديدة على بعضهما البعض، وذلك رغم دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران للاستسلام غير المشروط.