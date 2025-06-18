مقتدى الصدر يدعو إلى تظاهرات في العراق تنديدا "بالإرهاب الصهيوني والأمريكي"

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أحمد جودة - القاهرة - دعا زعيم التيار "الوطني الشيعي" مقتدى الصدر اليوم الأربعاء إلى تظاهرات سلمية يوم الجمعة المقبل للتنديد بالهجوم الإسرائيلي على إيران واختراق الأجواء العراقية المحرمة دوليا.

وقال الصدر على منصة "إكس": "انطلاقا من الواعز الديني والعقائدي والإنساني من الضروري الخروج بمظاهرات سلمية منظمة بعد صلاة الجمعة القادمة والتي ستكون موحدة في كل مركز محافظة على حدة".

وتابع: "التظاهرات تنديدا بالإرهاب الصهيوني والأمريكي وتوسعه الاستعماري ومعاداته للشعوب والأديان، وما يقوم به من مجازر ومن تعد على الدول العربية والإسلامية كما في الاعتداء على الجارة إيران وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن، مستلهمين ذلك من نهج مرجعنا الصدر".

وأشار إلى أن "التظاهرات تنديدًا باختراق أجوائنا العراقية المحرمة دوليًا والذي يشكل ضررًا على الشعب ومقدساته وثوابته".