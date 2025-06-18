نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن الهجمات الإسرائيلية على إيران في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يوم الجمعة بناء على طلب البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، لبحث الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال مصدر لوكالة "نوفوستي" إن "مجلس الأمن الدولي سيناقش صباح الجمعة القضية الإيرانية الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن اللقاء جاء بطلب من إيران.

يذكر أن إسرائيل بدأت في 13 يونيو حربا ضد إيران متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي سري. وشملت الأهداف منشآت نووية وقادة عسكريين وعلماء ذرة وقواعد جوية وأنظمة دفاع جوي وصواريخ أرض-أرض.

من جانبها، تنفي إيران أي أبعاد عسكرية لبرنامجها النووي، بينما خلصت استخبارات الولايات المتحدة، خلافا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل، إلى أن إيران لم تسعَ لامتلاك أسلحة نووية، وفقا لتقارير شبكة CNN.

وكان السفير البريطاني السابق في أوزبكستان كريغ موراي قد صرح لوكالة "نوفوستي" أن إيران أظهرت صبرا وسلاما لا يصدقان خلال السنوات الأخيرة رغم أفعال إسرائيل.

وتقوم إيران بالرد بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، مستهدفة منشآت عسكرية إسرائيلية، مع تصاعد الإصابات في صفوف المدنيين من الجانبين.

وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة 800 آخرين جراء الضربات الإيرانية، بينما أفادت وزارة الصحة الإيرانية بمقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة 1800 على الأقل. في حين ذكر السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي أن عدد القتلى المدنيين بلغ نحو 300.

ويتواصل تبادل الضربات بين الجانبين عدة مرات يوميا، حيث توعدت إسرائيل بمواصلة عملياتها حتى القضاء على البرنامج النووي الإيراني، بينما هددت إيران باستمرار القصف ما دامت إسرائيل تواصل غاراتها.