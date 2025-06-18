نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يحرض الإيرانيين ويدعوهم للتواصل مع الموساد.. نسأل الله أن يعينكم ويرافقكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تحرك غير تقليدي يعكس تصعيدًا في أدوات الحرب النفسية، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، دعوة علنية ومباشرة للمواطنين الإيرانيين عبر منصاته الرسمية الناطقة بالفارسية، مطالبًا من يرغب منهم، خصوصًا المعارضين للنظام، بالتواصل مع جهاز الموساد الإسرائيلي، بزعم مساعدتهم في صناعة مستقبل أفضل.

جيش الاحتلال يحرض الإيرانيين ويدعوهم للتواصل مع الموساد

جيش الاحتلال يحرض الإيرانيين ويدعوهم للتواصل مع الموساد

وحملت الرسالة التي نُشرت عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) نبرة تعاطف مصطنعة، إذ قال الجيش الإسرائيلي: "ندرك حجم المعاناة التي فرضها النظام الإيراني عليكم"، مدعيًا أنه تلقى رسائل عديدة من إيرانيين، بينهم أقارب لمواطنين مدنيين، وآخرين من داخل مؤسسات أمنية رسمية، يطلبون التواصل مع الجانب الإسرائيلي خشية أن تلقى إيران المصير ذاته الذي واجهته غزة ولبنان.

وفي خطوة تنم عن سعي مدروس لاختراق البنية الداخلية الإيرانية، أرفق الاحتلال تعليمات مشددة بشأن وسائل التواصل، حيث شدد على ضرورة استخدام شبكة "VPN" أجنبية لضمان سرية الاتصالات وحماية هوية المتواصلين، في محاولة لتقديم نفسه كجهة حريصة على أمن المتعاونين المفترضين.

إسرائيل لشعب إيران: نسأل الله أن يعينكم ويرافقكم

واختتم الاحتلال منشوره بعبارة ذات طابع ديني، مخاطبًا الجمهور الإيراني: نحن نعلم أنكم تطمحون لمستقبل أفضل... نسأل الله أن يعينكم ويرافقكم، في استخدام لافت للرموز الدينية في سياق حرب معلوماتية هدفها كسب تعاطف الجمهور وتضليل الوعي الجمعي.