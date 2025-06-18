عاجل - التلفزيون الإيراني يعلن تعرضه لاختراق استهدف شارة البث

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل، مساء الاثنين، في اليوم الرابع من التصعيد العسكري بين البلدين.

وذكر التلفزيون أن «رشقة جديدة من الصواريخ بدأت ضد الأراضي المحتلة»، وفقًا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ولليوم الرابع، واصلت إسرائيل وإيران، الاثنين، تبادل الضربات الجوية والصاروخية، إذن تشن تل أبيب هجمات على أهداف عسكرية وحيوية إيرانية مختلفة، فيما أكدت طهران أن «لا حدود» في الرد على إسرائيل بعدما «تجاوزت كل الخطوط الحمر»، وشنت بالفعل عدة موجات بمئات الصواريخ الباليستية على الدولة العبرية، تسببت بمقتل 24 شخصًا على الأقل.

وتركزت هجمات اليوم على البنى التحتية في كلا البلدين. وتوعدت إيران بتنفيذ ضربات صاروخية «أشد تدميرًا ضد أهداف حيوية» في إسرائيل، فيما شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن بلاده لا تنوي تطوير أسلحة نووية لكنها تسعى للحفاظ على حقها في الطاقة والأبحاث النووية.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني مقتل ثلاثة من عناصره في ضربة إسرائيلية خلال أدائهم عملهم في العاصمة طهران. وقال في بيان إن «هذه الحادثة لا تشكل جريمة ضد القانون الإنساني الدولي فحسب، بل هي أيضا هجوم واضح على الإنسانية والأخلاق»، مضيفا أن عناصره الثلاثة كانوا يساعدون المصابين في شمال غرب طهران.