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أحمد جودة - القاهرة - هل تهاجم أمريكا المنشآت النووية الإيرانية؟.. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن إيران تعاني من أزمات شديدة وصفها بالمشاكل الجمة.

وشدد على أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو قبول التفاوض دون شروط مسبقة، بل باستسلام غير مشروط، حسب تعبيره.

هل تهاجم أمريكا المنشآت النووية الإيرانية

إشارات غامضة عن اتصالات إيرانية

وأضاف ترامب أن طهران قد تواصلت مع الإدارة الأمريكية وأبدت رغبتها في العودة لطاولة المفاوضات، لكنه لم يحدد شكل هذا التواصل أو هوية الأطراف التي قامت به، مما يترك الباب مفتوحًا أمام التكهنات حول مدى جدية الرسائل الإيرانية.

هل تهاجم أمريكا المنشآت النووية الإيرانية؟ ترامب يرد

وحين سُئل الرئيس الأمريكي عن احتمال توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، لم يقدّم إجابة قاطعة، واكتفى بالقول: "قد أفعل أو لا أفعل، لا أحد يعلم".

وأكد أن كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة في إطار تعامل واشنطن مع الملف الإيراني.

إيران بلا دفاعات.. وإسرائيل تسيطر على الأجواء؟

وفي تعليق مثير للجدل بشأن التوازن العسكري في المنطقة، زعم ترامب أن إيران فقدت منظوماتها الدفاعية بالكامل، مشيرًا إلى أن إسرائيل أصبحت تسيطر بشكل كامل على المجال الجوي الإيراني، في إشارة إلى التفوق الجوي الإسرائيلي في ظل التصعيد الإقليمي المستمر.