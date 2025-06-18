نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، بدوي صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل، تحذيرا من هجوم صاروخي إيراني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ مؤخرا من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. وتعمل منظومات الدفاع على اعتراض هذا التهديد".

وأضاف: "يجب عليكم دخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر. لن يُسمح بالخروج من المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة؛ ويجب عليكم مواصلة العمل وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".