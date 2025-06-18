عشرات الشهداء فـي قصف «إسرائيلي» استهدف منتظري المساعدات بخان يونس

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات: استشهد العشرات واصيب نحو مئة بقصف «إسرائيلي» صباح أمس استهدف منتظري المساعدات بخان يونس جنوب قِطاع غزَّة. وأفادت الأنباء أن طائرات الاحتلال قصفت بشكل مباشر تجمعًا لآلاف الفلسطينيين قرب دوار التحلية جنوب شرق خان يونس ما أوقع ـ حتى إعداد الخبر ـ 51 شهيدًا وأكثر من 200 إصابة بينهم 20 حالة خطيرة جدًّا. ونقل الشهداء والجرحى على الدراجات النارية والعربات التي وحسب حصيلة أوَّلية فإنَّ عشرين استشهدوا ونحو مئة أصيبوا بعضهم بجراح بالغة الخطورة. وتجمع الفلسطينيون بانتظار شاحنات المساعدات في ظل مجاعة يعيشها القطاع عندما بدأ القصف «الإسرائيلي». واستشهد نحو ٣٥٠ واصيب نحو ثلاثة آلاف منذ بدء الآليَّة «الإسرائيلية» الجديدة لتقديم المساعدات لقِطاع غزَّة. وتواصل المقاومة في غزَّة إلحاق خسائر في صفوف جيش الاحتلال عبر اتباع أساليب جديدة لمهاجمة الجنود. آخرها زرع عبوة ناسفة شديدة الانفجار تحت دبابة أسفر عن مقتل جندي. ويحقق جيش الاحتلال «الإسرائيلي» في كيفية تمكن مقاتل من كتائب القسام الاقتراب من دبابة تايجر تابعة للواء جولاني في خان يونس الليلة قبل الماضية وإلصاق عبوة ناسفة شديدة الانفجار بها. وأسفر انفجار العبوة عن مقتل جندي، يبلغ من العمر 20 عامًا، وإصابة ضابط وثلاثة جنود من الكتيبة 12 بجروح خطيرة.

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