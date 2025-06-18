نشاط دبلوماسي عماني مكثف لوقف التصعيد الناتج عن العدوان

ارتفاع عدد ضحايا الهجمات «الإسرائيلية» على إيران إلى 224 قتيلا .. والرد بالصواريخ مستمر

مسقط ـ عواصم ـ دوت الخليج ـ وكالات:

شهد سلطنة عُمان نشاطًا دبلوماسيًّا مكثفًا في إطار الجهود السلميّة لوقف التصعيد الإقليمي الناتج عن العدوان «الإسرائيلي» غير المشروع على الأراضي الإيرانية، حيث تلقَّى حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس الأول اتصالين هاتفيين من دولة فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية ومن فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا.

وتضمَّن النشاط لقاءً استثنائيًّا بين معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ونظيره الألماني، الذي قام بزيارة إلى مسقط، حيث عُقدت مباحثات تناولت الوضع المتأزم في المنطقة جرَّاء استمرار الهجمات «الإسرائيلية» على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي استهدفت منشآت سيادية حيوية، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، إلى جانب استمرار التدمير الوحشي وأعمال العنف والتشريد والإبادة الجماعية في قطاع غزَّة. وركَّز اللقاء على التشاور وتبادل الرؤى، حيث تطرق معالي السَّيد وزير الخارجية إلى الانتهاكات «الإسرائيلية» للقوانين والمواثيق الدولية، بما في ذلك خرق سيادة الدول والتأكيد على حلِّ الدولتين مع ضرورة توسيع دائرة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية الداعمة للحلول السلميّة لاستعادة الاستقرار. ويواصل معالي السَّيد وزير الخارجية سلسلة اتصالاته الهاتفية المكثَّفة مع نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة؛ بهدف حشد الضغوط السياسية والقانونية لوقف العدوان «الإسرائيلي». وتناولت الاتصالات ضرورة تعبئة الجهود الدولية للتصدي لانتهاكات «إسرائيل» للقانون الدولي، والتي تهدد بتفاقم الأزمة الإقليمية، مع التأكيد على أن الحلول الدبلوماسية تبقى السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام. وتعكس هذه الجهود المستمرة التزام سلطنة عُمان بموقفها الثابت والداعم للسلام، والذي يتمثل في الحوار العقلاني الهادف وتطبيق العدالة دون استثناء، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، وحفاظًا على الاستقرار العالمي وأمن المنطقة وفرص الرخاء والازدهار للجميع. يأتي ذلك فيما يتواصل القصف المتبادل حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، فجر أمس ارتفاع عدد ضحايا الهجمات «الإسرائيلية» على إيران إلى 224 قتيلًا وأكثر من ألف مصاب، منذ بدء التصعيد العسكري الجمعة الماضي ـ وحتى إعداد الخبر. وقال رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة حسين كرمانبور، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن إجمالي عدد القتلى والمصابين بلغ 1481 شخصًا، من بينهم 1277 نقلوا إلى المستشفيات الجامعية لتلقِّي العلاج، وفق وكالة «مهران». وأوضح كرمانبور، أن أكثر من 90% من الإصابات سجلت بين المدنيين. وأشار إلى أن 522 من الجرحى غادروا المستشفيات بعد تلقِّي العلاج، مبينًا أن بين الضحايا نساء وأطفالًا. كما قتل 4 أشخاص جرَّاء موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت مناطق مختلفة داخل «إسرائيل». ونقلت وسائل إعلام «إسرائيلية» عن هيئة الإسعاف «الإسرائيلية» أن القصف الصاروخي الإيراني استهدف عدة مناطق «إسرائيلية»، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 103 آخرين. وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان عن تنفيذه موجة جديدة من الهجمات ضد «إسرائيل» استهدفت منظومات القيادة والسيطرة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».