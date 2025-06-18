نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: أجريت أمس محادثة هاتفية مع بوتين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلالها الأزمة الأوكرانية والتصعيد في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران.

وقال ترامب في حديث مع الصحافيين في البيت الأبيض: "تحدثتُ معه (بوتين) أمس. وقد عرضَ الوساطة (مع إيران). وأنا قلتُ: فلنبدأ بالوساطة مع روسيا (وأوكرانيا) أولا، ويمكنكَ أن تُفكر في هذا (الوضع حول إيران) لاحقا".

وأكد الرئيس الروسي لشبكة "إيه بي سي" في 15 يونيو، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، أنه "منفتح" على أن يعمل بوتين وسيطا في الصراع الإسرائيلي الإيراني.

وشنّ الجيش الإسرائيلي فجر يوم الجمعة الماضية عملية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن إيران تنفذ عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية