نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاخاروفا: روسيا تبذل كل ما بوسعها لدرء الكارثة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مشاركتها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن روسيا تبذل كل الجهود للحفاظ على السلام ومنع وقوع كارثة.

وأوضحت زاخاروفا ردا على سؤال حول موقف روسيا من الأوضاع العالمية: "من خلال منصات المنظمات الدولية، ولا سيما في مجلس الأمن وفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اقرأوا تصريحات ممثلينا في نيويورك وفيينا وجنيف، وتصريحات وزارة الخارجية الصادرة أمس - كل الجهود موجهة لهذا الهدف، لأنها حالة طارئة".

يذكر أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ينعقد في الفترة من 18 إلى 21 يونيو تحت شعار "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب"