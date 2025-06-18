العالم اليوم - ترامب: لا أستطيع الجزم بشأن قصف إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 يونيو 2025 06:24 مساءً - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه لا يستطيع الجزم بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقصف إيران.

وقال ترامب: "إيران تواصلت معنا. إيران تواجه مشكلات كثيرة وتريد أن تتفاوض. هناك فارق كبير بين الوضع الآن وقبل أسبوع".

وأضاف: "لقد اقترحوا أن يأتوا إلى البيت الأبيض. إنهم عاجزون تماما وليس لديهم أي دفاع جوي".

وذكر ترامب: "الأسبوع المقبل سيكون حاسما، ربما لن نستكمل الأسبوع".

وقال ترامب ردا على سؤال عن الزعيم الإيراني علي خامنئي: "حظا سعيدا".

وأوضح: "على إيران أن تستسلم وأن تتخلى عن برنامجها النووي. لا أعلم كم ستصمد إيران. تضررت قدرات إيران العسكرية بشكل كبير".

وتابع: "أبلغت نتنياهو أن يستمر".

وعندما سُئل عما إذا كان قد وجّه لإيران إنذارا نهائيا، أجاب ترامب: "يمكنك قول ذلك. ربما يُمكنك تسميته الإنذار النهائي".

وألحّت عليه شبكة "CNN" بشأن ماهية هذا الإنذار، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأميركي إيران إلى "الاستسلام غير المشروط"، قائلا إن صبره بدأ ينفذ وهو يعلم أين يختبئ مرشد إيران، على حد قوله.

وفي منشور له على منصته "تروث سوشيال"، كتب ترامب: "نحن نعرف بالضبط أين يختبئ من يُسمى بـ"المرشد الأعلى". إنه هدف سهل، لكنه آمن في مكانه — ولسنا بصدد تصفيته (قتله!) على الأقل في الوقت الحالي. لكننا لا نريد أن تُطلق الصواريخ على المدنيين أو الجنود الأميركيين. صبرنا بدأ ينفد. شكرًا على اهتمامكم بهذا الأمر!"