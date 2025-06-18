العالم اليوم - فوردو.. منشأة نووية "شديدة التحصين"

انتم الان تتابعون خبر فوردو.. منشأة نووية "شديدة التحصين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 يونيو 2025 06:24 مساءً - وسط التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران، تبرز منشأة فوردو النووية كأحد أكبر التحديات العسكرية التي تواجه تل أبيب، نظراً لتحصيناتها الفريدة وعمقها الاستثنائي تحت الأرض.

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأميركية، تُعد فوردو "من أكثر المواقع الإيرانية استعصاء على الهجمات الجوية"، حيث تظهر صور الأقمار الاصطناعية أنها محصنة بشبكة من 5 أنفاق رئيسية، محفورة بعمق داخل الجبال، وتُفضي إلى مركز نووي يقع على عمق يتراوح بين 80 و90 متراً تحت سطح الأرض.

وبحسب الشبكة، فإن التحصينات الهائلة لفوردو تجعل القنبلة الوحيدة القادرة نظرياً على ضربها هي القنبلة الأميركية الخارقة للتحصينات GBU-57، والتي يمكنها اختراق نحو 60 متراً فقط، أي أقل من العمق المفترض للمنشأة.

وتشير "سي إن إن" إلى أن القنبلة المذكورة لا تُحمل إلا على قاذفات الشبح الأميركية "بي 2"، والتي لا تمتلكها إسرائيل، مما يقلص قدرة تل أبيب على تنفيذ ضربة فعالة ضد فوردو بشكل مستقل.

أمام هذا العجز العملياتي، تقول الشبكة إن إسرائيل تبحث سيناريوهات بديلة، أبرزها استهداف مداخل الأنفاق، أو أنظمة التهوية والكهرباء، لإخراج المنشأة مؤقتاً من الخدمة.

وفي الوقت ذاته، تضغط تل أبيب على واشنطن لتبني خيار عسكري مباشر، يشمل استخدام قنابل خارقة للتحصينات، مع تنفيذ ضربات متكررة ومركزة على نقطة واحدة أملاً في اختراق التحصينات الصخرية.

وتبقى فوردو، بهذا التعقيد الهندسي والموقع الجغرافي المحصن، واحدة من أبرز أوراق الردع النووي التي تلوّح بها طهران في وجه أي هجوم خارجي محتمل.