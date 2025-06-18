العالم اليوم - محمد بن زايد وبوتين يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 يونيو 2025 05:17 مساءً - قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحدثا هاتفيا الأربعاء واتفقا على ضرورة إنهاء الصراع بين إسرائيل وإيران على الفور.

وأوضح الكرملين أن بوتين أكد خلال المكالمة استعداد روسيا للوساطة لإيجاد حل دبلوماسي للمخاوف الإسرائيلية والغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

من جانب آخر، تبادل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس جمهورية صربيا الكسندر فوتشيتش، الأربعاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبوظبي الرئيس الكسندر فوتشيتش الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

وقد أكد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وتبني الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الخلافات والأزمات..بجانب العمل من أجل دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد الجانبان في ختام لقائهما الحرص المشترك على مواصلة العمل على تطوير آفاق العلاقات الإماراتية ــ الصربية وبناء شراكات اقتصادية مستدامة تخدم أولويات التنمية وتلبي تطلعات البلدين في إطار سعيهما إلى تحقيق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما والتي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر مايو 2025 في زيادة حجم التجارة وتعزيز الاقتصاد الوطني للبلدين.