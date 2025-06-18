القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات: واصلت طائرات الاحتلال «الإسرائيلي» قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى. وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٦١ شهيدًا منذ الفجر، عدد كبير منهم قرب مراكز المساعدات الأميركية. وحسب الإعلام الحكومي فإن ٣٠٠ شهيد وأكثر من ٢٦٤٩ جريحًا كانوا ضحايا استهداف مناطق توزيع المساعدات في القطاع منذ السابع والعشرين من مايو. وارتقت شهيدة مع إصابات جرَّاء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات شمال مُخيَّم النصيرات وسط القطاع. كما استشهدت طفلة في قصف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزَّة. واستشهد ٢٧ في خان يونس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، عشرة منهم بنيران جيش الاحتلال في منطقة المساعدات غرب رفح وعشرة في مناطق متفرقة من المدينة وثلاثة متأثرين بجراحهم إضافة إلى خمسة شهداء في قصف من مسيَّرة «إسرائيلية» على مجموعة من الأهالي في جورة اللوت جنوب مدينة خان يونس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضحايا المساعدات فـي غزة يناهزون 4 آلاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.