العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط إحدى طائراته المسيّرة في إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 يونيو 2025 03:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن إحدى طائراته المسيّرة أسقطت بعد استهدافها بصاروخ أرض جو داخل الأراضي الإيرانية في أول حادثة من هذا النوع منذ بداية التصعيد الجمعة.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان مقتضب: "خلال نشاط عملياتي تعرضت مسيرة لسلاح الجو لإطلاق صواريخ أرض جو حيث سقطت المسيرة داخل الأراضي الإيرانية". وأكد أدرعي أن ذلك حدث "دون وقوع إصابات أو خشية من تسرب للمعلومات".

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني صورا لحطام في مدينة أصفهان (وسط) قال إنه يعود لمسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من نوع "هرمز".

تشنّ إسرائيل منذ فجر الجمعة هجوما واسع النطاق على إيران يشمل على وجه الخصوص مواقع عسكرية ونووية.

الأربعاء، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين إن إسرائيل "تعمل بحرية" في سماء إيران ونفذت غارات جوية شملت "عشرات الطائرات من أنواع مختلفة".

وقال خلال مؤتمر صحفي: "سنواصل ضرب أي مكان نختاره في إيران، نعم هناك مقاومة لكننا نسيطر على الأجواء وسنواصل الحفاظ على هذه السيطرة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء تنفيذ أكثر من 50 طائرة حربية سلسلة غارات استهدفت أهدافا عسكرية في إيران وموقعا لانتاج أجهزة طرد مركزي في طهران.