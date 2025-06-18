نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ورئيسة البرلمان الأوروبى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة والسيدة روبرتا متسولا رئيسة البرلمان الأوروبى يوم الأربعاء ١٨ يونيو، وذلك في أعقاب اعتماد البرلمان الأوروبى في جلسته العامة المنعقدة في ستراسبورج اليوم القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليار يورو.

أعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير لاعتماد البرلمان الأوروبى القراءة النهائية بأغلبية كبيرة لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى المقدمة من الاتحاد الأوروبى، فى انعكاس لتقدير البرلمان الأوروبى للشراكة الاستراتيجية والشاملة التى تجمع مصر مع الاتحاد الاوروبى ولعمق العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكدًا الحرص على مواصلة تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية في المجالات المختلفة.

ومن جانبها، طلبت رئيسة البرلمان الأوروبى نقل التحية والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية، مبرزة تقديرها الشديد لفخامته ولقيادة سيادته الحكيمة ولدور مصر المتزن في ظل ما تمر به المنطقة من اضطرابات، وأضافت أن تصويت أغلبية نواب البرلمان الأوروبى لصالح القرار يعكس الإدراك التام للدور المصرى الداعم لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشهد الاتصال ايضا تبادل التقديرات إزاء التطورات المتسارعة فى المنطقة، حيث أطلع الوزير عبد العاطى المسئولة الأوروبية على الاتصالات المصرية التى تمت خلال الأيام الأخيرة الساعية لخفض التصعيد واحتواء الموقف وتجنيب خطر اشتعال الأوضاع بصورة شاملة في الإقليم، مشددًا على أهمية العودة لمسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووى الايرانى.