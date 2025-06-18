العالم اليوم - روسيا تتوقع أن يستمر البنك المركزي في تخفيف سياسته النقدية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 يونيو 2025 09:12 صباحاً - تتوقع الحكومة الروسية أن يستمر البنك المركزي في تخفيف سياسته النقدية في ظل ظروف سوقية مواتية.

وجاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع ترأسه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، وأوردته وكالة "بلومبرغ نيوز".

وكانت روسيا قد قامت في السادس من يونيو الجاري، بخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2022، في ظل تراجع التضخم.

وأبقت وزارة الاقتصاد على توقعاتها لمعدل التضخم لعام 2025 عند نسبة 7.6 بالمئة، إلا أنها قد تعدلها إلى أقل من 7 بالمئة إذا استمر الاتجاه الحالي.