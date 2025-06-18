نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ "فتاح".. الحرس الثوري الإيراني يرفع سقف التحدي لترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر الحرس الثوري الإيراني، أن استخدام صواريخ الجيل الأول من نوع "فتاح"، في أحدث هجوم لها على إسرائيل، يُشكل رسالة إلى حليف تل أبيب "المُثير للحروب"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك في بيان أصدرت الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، ويُعتبر الـ10 منذُ بدء ما أسماها بـ "عملية الوعود الصادق 3"، وأعلن فيه عن انطلاق الموجة الـ11 من العملية.

وأكد البيان أن "هذه العملية تمثل بداية نهاية الدفاع الأسطوري للجيش الإسرائيلي، وإثارة الحيرة والضرر الذاتي لأعداء الكيان الصهيوني".

وأضاف البيان أن صواريخ "فتاح" القوية والمرنة تمكنت الليلة من اختراق درع الدفاع الصاروخي، وهزت ملجأ المجرمين الصهاينة مرارًا.

وأشارت البيان إلى أن استخدام صواريخ "فتاح" "أرسلت رسالة قوة إيران إلى حليف تل أبيب المثير للحروب، الذي يعيش في أوهام فارغة".

وأكد البيان أن الهجوم الصاروخي الليلي يؤكد السيطرة التامة على أجواء الأراضي المحتلة، ويجعل سكانها عرضة تمامًا لهجمات الصواريخ الإيرانية دون أي دفاع.