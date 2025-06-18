العالم اليوم - فيديو لسقوط صاروخ إسرائيلي لدى محاولته اعتراض هجوم إيراني

انتم الان تتابعون خبر فيديو لسقوط صاروخ إسرائيلي لدى محاولته اعتراض هجوم إيراني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 يونيو 2025 02:16 صباحاً - أظهرت صور متداولة لحظة سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي لدى محاولته التصدي للهجمات الإيرانية، فجر اليوم الأربعاء.

ولم يتم الكشف عن موقع سقوط الصاروخ الاعتراضي الإسرائيلي. كما تداولت صفحات على مواقع التواصل فيديو لسقوط صاروخ في وسط إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، تصدي أنظمته الدفاعية لصواريخ إيرانية. وقال الجيش الإسرائيلي إن أنظمته الدفاعية تتصدى لصواريخ إيرانية في سماء تل أبيب. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران أطلقت 20 صاروخا على الأقل باتجاه وسط إسرائيل. وحسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية فقد أفيد عن سقوط صواريخ أطلقتها إيران في موقعين وسط إسرائيل. من جانبها، أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بعدم تسجيل إصابات في الرشقة الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل. وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بسماع دوي انفجارات عنيفة في منطقة القدس، مشيرة إلى بلاغات أولية عن سقوط صاروخ شمال تل أبيب.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر فيديو لسقوط صاروخ إسرائيلي لدى محاولته اعتراض هجوم إيراني .. في رعاية الله وحفظة