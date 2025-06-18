العالم اليوم - فيديو: الجيش الإسرائيلي يتصدى لصواريخ إيرانية

انتم الان تتابعون خبر فيديو: الجيش الإسرائيلي يتصدى لصواريخ إيرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 يونيو 2025 01:20 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، تصدي أنظمته الدفاعية لصواريخ إيرانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أنظمته الدفاعية تتصدى لصواريخ إيرانية في سماء تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران أطلقت 20 صاروخا على الأقل باتجاه وسط إسرائيل.

وحسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية فقد أفيد عن سقوط صواريخ أطلقتها إيران في موقعين وسط إسرائيل.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بسماع دوي انفجارات عنيفة في منطقة القدس، مشيرة إلى بلاغات أولية عن سقوط صاروخ شمال تل أبيب.

وقالت المتحدثة باسم وكالة الدفاع المدني في إسرائيل إنه: "في أعقاب صافرات الإنذار التي سُمعت خلال الدقائق الأخيرة في وسط وشمال البلاد، لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات".

وأضافت: "فرق وكالة الدفاع المدني تتوجه لتمشيط الأماكن التي وردت إليها البلاغات".

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان، يوم الأربعاء، استمرار الهجمات التي تشنها إيران على إسرائيل.

وأفاد الحرس الثوري في بيان: "استهدفنا بضربات قواعد جوية إسرائيلية انطلقت منها الهجمات على إيران".

وأضاف البيان أن الهجمات على إسرائيل "ستستمر بشكل متواصل ومعقد وتدريجي".

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لتدمير البرنامج النووي الإيراني.

وصرّح نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية: "سنفعل كل ما يلزم، وسندمر المنشآت النووية الإيرانية بطريقة أو بأخرى"، مضيفا: "نحن نزيل إمبراطورية الشر الإيرانية التي تهدد وجودنا".