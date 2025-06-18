نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا قواعد جوية إسرائيلية كانت تستخدم لمهاجمتنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الحرس الثوري الإيراني في البيان رقم 9 الصادر مساء يوم الثلاثاء، أنه استهدف قواعد جوية إسرائيلية كانت تستخدم لمهاجمة إيران.

وأكد الناطق باسم الحرس الثوري أن الهجمات مستمرة في المراحل المقبلة بشكل متواصل وتدريجيا.

وفي تفاصيل البيان قال المتحدث: "ردا على عدوان الكيان الصهيوني السافر على الأراضي الإيرانية الإسلامية، استهدفت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي ضمن الموجة العاشرة من عملية "الوعد الصادق 3" قواعد جوية مصدر هذا العدوان وذلك من خلال تخطيط وتنفيذ عملية "تيسير".

وصرح بأن هذه الهجمات ستستمر بشكل متواصل ومعقد ومتعدد الطبقات وتدريجي.

وشنت إسرائيل فجر الجمعة الماضي هجوما واسع النطاق على إيران، طال أهدافا عسكرية ونووية في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، وأودت بحياة قادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين، فيما ردت طهران بهجمات صاروخية على إسرائيل أطلقت عليها عملية "الوعد الصادق 3".

ووفقا لتقديرات إسرائيلية قتل 20 شخصا وأصيب نحو 390، فيما أفادت بيانات إيرانية بمقتل أكثر من 220 شخصا